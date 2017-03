Isola dei Famosi 2017, il mistero di Nancy Coppola: è la meno dimagrita del gruppo

C’è un mistero sull’Isola dei Famosi 2017 e riguarda Nancy Coppola. La cantante napoletana, nonostante sia presente in Honduras dal primo giorno, è la meno dimagrita del gruppo. Quale sarà il suo segreto? Ha delle provviste di cibo nascoste da qualche parte? A chiederselo è anche Vladimir Luxuria.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL MISTERO DI NANCY COPPOLA

Tra tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017, Nancy Coppola è sicuramente quella che è dimagrita di meno. Vladimir Luxuria è quella che lo ha notato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017: “C’è un mistero! Tu mi devi spiegare come fai a non aver perso un solo etto, l’unica di tutta l’Isola! Quale alga strana mangi che tiene così in forma? Sei bella, eh”, ha detto l’opinionista del reality show di canale 5 non riuscendo a spiegarsi come mai la cantante napoletana sia l’unica a non aver perso neanche un centimetro nel girovita.

“Tutti mi dicono che sono dimagrita, poi non so cosa arriva a casa”, ha ribattuto Nancy. Alessia Marcuzzi ha cercato di rimediare alle parole di Vladimir Luxuria: “Sei bellissima così, a me sembri bella florida!“. In molti, però, si chiedono come mai la Coppola non sia dimagrita. Avrà, forse, qualche riserva nascosta di cibo?