Il principe William paparazzato a pranzo con la sexy modella

Sono stati immortalati dai paparazzi del Sun a pranzo insieme a Verbier, sulle Alpi svizzere, intenti a chiacchierare, sorridere e… battersi il cinque. Stiamo parlando del principe William e di Sophie Jean Taylor, una sensualissima modella che i suoi stessi colleghi definiscono una donna “senza inibizioni“.

William si trovava in Svizzera per una breve vacanza che non prevedeva la presenza di moglie e figli. A pranzo con lui e Sophie c’erano alcuni amici, ma la complicità tra il principe e la modella è saltata subito all’occhio dei maligni, che hanno messo in guardia Kate Middleton.

Sophie ha 24 anni, è australiana, bionda, alta e bellissima. Tra le sue passioni c’è quella dello sci, e proprio grazie a questo sport la modella ha conosciuto il principe William e la sua compagnia di amici.

Di lei, il fotografo Glen Krohn, che le ha fatto alcuni scatti in topless qualche tempo fa, dice che è “una ragazza diretta e semplice, penso si sia trovata a suo agio in compagnia del Principe William. Quando ha posato per me, non aveva inibizioni“.