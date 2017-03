Uomini e Donne anticipazioni: guerra tra Desireè e Rosa, un addio spiazza Luca Onestini

Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è appena conclusa e, dalle anticipazioni pubblicate dal sito di Maria De Filippi, sarebbe scoppiata la guerra tra Desireè Popper e Rosa Perrotta mentre Luca Onestini ha dovuto fare i conti con un addio improvviso.

Da MariadeFilippi.mediaset.it ecco le anticipazioni:

Oggi, giovedì 16 marso, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico Entrano nell’ordine Luca, Marco, Désirée e Rosa, seguono le corteggiatrici: Giulia, Federica, Soleil, accolta da entrami i tronisti, seguono Giorgia e Alessia; per Rosa ecco Alex, Andrea B., Riccardo uscito con entrambe, Mariano con Désirée e con lei anche Mattia; Rosa è sorpresa perché Désirée aveva detto che non sarebbe uscita con lui, le due troniste subito si rintuzzano e a tal proposito ecco il filmato dell’ultima puntata in cui Désirée spiegava che non gradiva il modo di vestire di Mattia, ora dice che si cambia idea nella vita.

Subito dopo la puntata Rosa si sfoga con la redazione: non ha affatto apprezzato i commenti della “collega” ed è convinta che affermare di non parlare bene l’italiano sia una scusa, non le piace che la voglia far passare per la cattiva mentre lei è la ”finta” semplice; in studio Désirée dice che non nulla da replicare , in realtà le due troniste incrociano subito la “armi” verbali e il battibecco non dura poco, Désirée si definisce calda e Rosa aggiunge che è furba!

Esterna di Désirée e Mattia, si incontrano in un negozio di abbigliamento e lui le fa vedere come starebbe con altri panni, e promette che se lo sposa non li toglierà più, poi però lei lo accusa di avere “alzato un polverone” per una maglia e lui si scusa con lei e finalmente si rasserenano, lui ricorda tutta della sua presentazione e lei si è impicciata dei fatti suoi guardando tutte le sue foto sui social, le regala la maglia della discussione.

In studio Rosa trova che quanto visto è tutta una comica perché la ragazza ha tirato fuori anche le lacrime e lui l’eroe, mentre un ragazzo, Daniele B. critica l’atteggiamento di Mattia; Rosa vuole sapere la differenza che lui ha trovato nelle due esterne, Mattia ci gira intorno e sostiene che al momento si vuole vivere le sensazioni; Jack gli chiede se gli sbalzi di umore di Désirée non l’hanno un po’ preoccupato, Mattia lo ammette ma ha cercato di accantonare la cosa, Jack ha come l’impressione che lui volesse accontentarla. Rosa non lo ha portato in esterna perché non ha apprezzato il suo comportamento – così affronti i problemi?- le dice e Rosa lo placca subito – tu non sei ancora un mio problema – mentre Tina pensa che avrebbe solo voluto fare due esterne e aggiunge che lo vede molto diverso da come si propone; Alex protesta che è qui per conoscere Rosa e non i fatti suoi, Giorgio lo trova esageratamente possessivo e si scusa con Rosa per aver detto che gli sembrava di parlare con sua zia durante l’esterna e Mattia torna in discussione per motivare la sua ipotetica gelosia sulla conoscenza pregressa fra Alex e Rosa. Così Rosa spiega come avvenne il loro precedente incontro: lei ha lavorato per il negozio dei genitori di lui…tre anni fa e Tina fa notare proprio questo – non ci si segna sull’agenda tutti quelli che incontri – e ironizza sul fatto che non ricorda quasi nemmeno dove ha conosciuto suo marito…

Lezione di napoletano e di cucina per Mariano e Désirée, poi le confessa che avrebbe potuto chiamare per altre troniste ma lo ha fatto per lei, se non ci sarà feeling se ne andrà, teme solo Mattia perché è sicuro che le piaccia, per lei ci vuole “l’ommo” e in studio Tina sottolinea che lui è proprio una garanzia; Andrea interviene per dire che si ricrede su Désirée e trova più sincera Rosa e Daniele ricorda invece il mariano che corteggiava Valentina e lo trova sempre uguale; lui si difende dicendo che deve capire l’ago della sua bilancia da che parte penderà…

Désirée incontra Riccardo in una fattoria, le spiega che ha un’azienda agricola e tutto ciò appartiene alla sua vita, la tronista è entusiasta, lui la trova meno impostata di Rosa, le confida di avere perso un fratello e si commuove quando parla dei suoi genitori, Désirée lo apprezza molto per questo; Tina e Gianni la pensano allo stesso ma Gianni ne ha per Rosa che aveva criticato la presentazione di Désirée, in sua difesa si spende Tina, le due troniste riprendono a bisticciare, mentre Riccardo ribadisce di essere stato bene con la tronista e non se lo aspettava

Riccardo è andato in esterna anche con Rosa: passeggiata motorizzata sul lungotevere e tappa in una boutique, poi seduti sui gradini provano a conoscersi meglio, lei apprezza che si sia presentato come un “contadino” e invece avrebbe potuto farsi bello come imprenditore, lui non le dice però che ha fatto l’esterna anche con Désirée e quando in studio Maria gliene chiede il motivo, lui spiega che non voleva rovinare quel momento, la tronista dice subito che preferisce la chiarezza e la verità, Jack la smentisce perché ha lasciato in panchina Mattia – lei sostiene di non averlo fatto per quello.

Rosa e Alex: campagna, plaid, calice di rosso e chitarra, poi parlano del messaggio sbagliato che è passato sulla loro conoscenza pregressa, e tra una chiacchiera e l’altra arriva l’imbrunire e un abbraccio e la frase di lei – da questa esterna mi porto via te – ; immediata reazione di Mattia che trova molto intima questa esterna perché sia la prima volta, Rosa restituisce la critica – lui ha fatto la stessa cosa con Désirée – e il tronista Luca dice che è ora di finirla di rovinare le esterne con tutti questi dubbi; è il turno di Mattia e Alex di contrastarsi, Maria spiega che la conoscenza dei genitori di Alex può essere rassicurante per Rosa, Désirée la trova una bella esterna e Tina non sa se è una battuta cattiva o solo sincera, Alex balla con Rosa.

Sabato a spasso per Roma Luca e Giulia sono accompagnati dai complimenti delle persone che li riconoscono e lui aggiunge che chiunque lo fermi si raccomanda che scelga lei, la ragazza quasi on ci crede, poi sulla terrazza del Pincio, dopo qualche esitazione scatta il loro primo bacio, applauso fragoroso in studio, qui lei dice che sta vivendo un’esperienza a cuore aperto!

Due cavalli, una spiaggia e un piumone per Marco e Soleil, la ragazza dice che Luca ha perso punti mentre Marco è una grande sorpresa, i due si abbracciano e si sorridono; in studio Luca vuole commentare quanto visto e sentito e le contesta che loro due non siano stati bene, la ragazza replica che, saputo del bacio con Giulia, avrebbe voluto non andare in esterna, cambia idea, ma quando lo incontra non nasconde la sua delusione per come la tratta in studio denigrandola sempre, lui replica che era arrabbiato per la sua “ambiguità” e finiscono per riappacificarsi , tanto che lui la bacia mentre lei cerca di ritrarsi! Giulia gli chiede chi sia lui veramente e il tronista risponde di essere Luca a cui piacciono due ragazze diverse, ma lei non ci pensa un attimo – te lo lascio tutto – dice alla rivale ed esce dallo studio, Luca cerca di trattenerla, non ci riesce e quindi la raggiunge nel backstage, la trattativa è lunga e nell’attesa di una decisione Maria chiede a Marco come sta e lui risponde che è “xxxxx” come una iena , ce l’ha con Soleil perché le basta un sorrisino e si lascia andare – io una persona così non la voglio – chiosa, sta cercando una ragazza e di lei non si potrebbe fidare, non per il bacio, ma perché non se ne è andata e si lascia trasportare! Nel frattempo sono rientrati anche Giulia e Luca e tutti i protagonisti dell’accaduto si misurano su quanto accaduto e vist , così Luca dice la verità – Soleil era incavolata nera e io stanco di discutere ho fatto un passo verso di lei e lei lo ha fatto verso di me – chiosa, nel frattempo c’è uno nuovo scontro duro tra lui e Marco, stanco dei modi del rivale, Martina decide di autoeliminarsi e Giulia annuncia che non tornerà la prossima volta.

Federica aspetta Luca in una spa per aiutarlo a rilassarsi e i suoi commenti su Soleil sono arguti, la chiama Madama Pompadour, la favorita del re di Francia Luigi 13° mentre Giulia piange sempre, il tronista la trova forte e lui è stato bene; in studio Gianni dice di capire Luca e sollecita Giulia a non fare le scenate della moglie!

Mattia interviene e consiglia Giulia ad andare a casa e Luca insorge – ma che cavolo di consigli dai?- e Marco – se vuoi andare te ne vai e basta-

Una ragazza che si dichiara per Luca dice di capire il suo comportamento ma lui si affretta a rassicurarla che fuori non si comporta così, Marco apprezza Federica al punto di chiederle di uscire con lui, e Luca sollecita Giorgia che sembra passiva e non reagisce, intanto Rosa sorride …e quando Maria gliene chiede il motivo spiega che sia Luca che Marco stanno “giocando” male perché in pratica è Soleil che fa la tronista! Messa di fronte a alla domanda diretta di Luca su chi sceglie, la ragazza risponde che emotivamente è portata verso Luca ma razionalmente vero Marco e quindi al momento sta meglio con lui, Marco non sembra entusiasta ma soprattutto riprende fino alla fine il gioco di botta e risposta tra i due tronisti. Tina saluta.