Carlo Cracco dà forfait a MasterChef. Joe Bastianich: «È un presuntuoso»

Non si è reso disponibile né per la prossima edizione di MasterChef Italia né per la versione Celebrity, la cui prima puntata è andata in onda giusto ieri sera. Carlo Cracco avrà evidentemente altri impegni che lo tengono lontano dal mondo televisivo, ma i suoi ex colleghi di giuria non sembrano averla presa bene, in particolare Joe Bastianich.

«Carlo Cracco è un presuntuoso. Morto un papa se ne fa un altro» ha commentato Joe, intervistato da Il Fatto Quotidiano.

Sull’ipotesi di sostituire Cracco con una chef donna come quarto giudice di MasterChef è stata presa in considerazione, ma non c’è niente di certo: «Non abbiamo ancora deciso. In realtà c’è anche l’ipotesi che non si prenda nessuno – ha dichiarato Bastianich, che ha detto la sua sull’attuale trio di giurati di MasterChef Celebrity – Lavoriamo insieme ma abbiamo opinioni diverse, che ci sta. Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa incazzare. Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce un cazzo».