Claudio Sona: “Ecco perché ho lasciato Mario”

L’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati. E questa è cosa nota. Ma perché è finita?

A spiegarlo ai fan ci ha pensato lo stesso Claudio, incalzato più e più volte dai suoi follower, molto dispiaciuti e preoccupati per lui.

“Non siamo più piccolini – ha voluto chiarire l’ex tronista – Forse è essere anche più razionali, non so nemmeno io come definire questa cosa. Però, fa parte della vita. Due si conoscono, magari in tanti punti non si trovano e niente, non vedo perché due persone per forza di cose debbano fingere…”.

“Basta parlarsi, basta essere chiari – ha continuato il giovane imprenditore – Non è che siamo pazzi che da un giorno all’altro… abbiamo sempre fatto delle valutazioni insieme, ci siamo parlati: due caratteri diversi, dei punti di non incontro su tante cose e niente”.