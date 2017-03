L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – venerdì 17 marzo

Vediamo cosa prevedono le stelle per questo soleggiato venerdì 17 marzo con l’oroscopo di Paolo Fox, in onda ogni mattina su Radio Latte e Miele.

Ariete: alcuni lavori saranno interrotti o cambiati entro un paio di mesi. Ci sono buoni aspetti planetari per quanto riguarda l’amore, alcuni potrebbero essere coinvolti in più di una situazione. L’unico rischio è mettere in dubbio una storia importante senza che ne valga la pena.

Toro: in questa fase non partono grandi amori e state cercando di far crescere quello che di importante avete già costruito. Il vostro segno zodiacale spesso risente di fastidi alla gola, prestate maggiore attenzione alla salute in questi giorni.

Gemelli: trascinare le tensioni anche nel week-end non è una buona idea, sarebbe un errore. Se c’è una discussione in corso, dovete tenere tutto sotto controllo e cercare di chiudere le questioni più spinose in breve tempo. In questo periodo potreste innamorarvi all’improvviso anche di una persona conosciuta occasionalmente. Dal punto di vista lavorativo siete in una situazione stagnante.

Cancro: questa fase di disagio che state attraversando finirà. Qualcuno sta mettendo in scena un enorme cambiamento della propria vita che avrà un picco massimo durante l’estate. Si tratta di vivere un momento di stallo a fronte di qualche buona risposta in più tra qualche mese.

Leone: sentite una forte agitazione attorno. Ricordatevi sempre che l’amore è un punto di riferimento nella vostra vita e che in questi giorni potrebbe nascere una bella storia. Chi ha delle idee e delle iniziative concrete da mettere in pratica, può farlo.

Vergine: chi ha già una storia la può perfezionare. Chi decide di non voler amare può pensare che il destino è crudele, ma in realtà non è nell’ottica giusta per affrontare un nuovo inizio. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo entro stasera.

Bilancia: gli incarichi che sono arrivati negli ultimi due mesi sono pesanti. I nemici da sconfiggere sono forti, ma Giove nel segno vi protegge e vi rende vincenti. L’amore passa in secondo piano e avete poco tempo da trascorrere con il partner.

Scorpione: siete molto profondi nei vostri pensieri e proprio per questo motivo, a volte, vi mettete in un angolo e sembrate quasi offesi. La vostra timidezza è spesso coperta da un’apparente fermezza che è solo una difesa. Il fine settimana riporta in auge l’amore.

Sagittario: chi vuole vivere ed è convinto che la vita sia qualcosa di meraviglioso, alla fine otterrà buoni frutti ed è proprio il vostro caso. Tra venerdì e domenica, grande recupero delle emozioni.

Capricorno: molti di voi dopo una delusione pensano che l’amore sia impossibile e quindi dicono di star bene. Potete concedervi anche lunghi periodi di solitudine. Per voi è troppo importante l’investimento fatto in amore. A livello professionale potreste cambiare riferimenti o soci.

Acquario: non vi risparmiate mai e questa settimana ha portato un po’ di stanchezza. Da questa sera si migliora a livello fisico.

Pesci: il momento resta di grande forza, ma questa sera potreste sentirvi un po’ stanchi. Questa tensione potrebbe aumentare perché ci sono alcune situazioni complicate con cui avere a che fare. C’è tanto da fare e qualche ritardo di troppo.

