Madre e figlio diventano padre e figlia affrontando il cambio di sesso insieme

DETROIT – Sia Erica Maison che suo figlio 15enne Corey si sentivano nati nel corpo sbagliato, e insieme hanno deciso di affrontare il duro viaggio verso il cambio di sesso mano nella mano, sostenendosi a vicenda. Si tratta del primo caso al mondo.

Maison e Corey hanno voluto documentare la loro lotta, i loro cambiamenti e la loro vittoria su Instagram, per dare forza e sostegno a chiunque si trovi nella loro situazione.

Corey è diventato Coney, una bellissima teenager che oggi non ha più paura degli altri, soprattutto di mamma e papà: “Volevo che i miei genitori fossero fieri di chi sono, ma temevo che non mi accettassero”. Sua madre Erica è diventata Eric, ed ha ricevuto tutto il sostegno di cui necessitava dal marito Les, che è sempre rimasto al suo fianco: “La prima sensazione e’ stata di sollievo poi il terrore, paura per il futuro, per la mia famiglia e per ciò che sarebbe stata la mia vita”.