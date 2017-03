Francesco Facchinetti: “Ecco cosa c’è tra me e Alessia Marcuzzi”

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, genitori della piccola Mia, dopo la fine della storia d’amore, sono riusciti a creare uno splendido rapporto d’amicizia e a creare una famiglia allargata con i rispettivi coniugi. A spiegare come ci sono riusciti è lo stesso Francesco Facchinetti.

FRANCESCO FACCHINETTI, IL RAPPORTO CON ALESSIA MARCUZZI

Ai microfoni del settimanale Nuovo, Francesco Facchinetti ha parlato del legame che ancora oggi ha con la madre di sua figlia, la piccola Mia.

“Alessia ed io abbiamo messo da parte le nostre problematiche. Tra noi c’era una cosa molto importante molto più importante: il frutto del nostro amore Mia. Così si dovrebbero comportare le persone intelligenti. È ovvio che, se si decide di mettere al mondo un figlio, si crede di stare insieme tutta la vita. Ed è normale che ci si senta sconfitti nel momento in cui la relazione finisce. Insieme, però, bisogna capire che si erano commessi certi errori per riuscire ad andare oltre. E, noi, l’abbiamo fatto. È successo in modo naturale. Oggi tra me, Alessia, suo marito Paolo Calabresi Marconi e mia moglie Wilma c’è un rapporto bellissimo. È anche vero che siamo in una posizione privilegiata rispetto alle altre famiglie, che magari si trovano nella stessa situazione, ma che hanno anche problemi economici o legati al lavoro. Lo ammetto, siamo fortunati”.