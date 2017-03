Giorgio Manetti, dichiarazione d’amore per Gemma Galgani a Verissimo

Dopo Gemma Galgani, anche Giorgio Manetti sbarca nel salotto di Verissimo. Nella puntata odierna dello show del sabato pomeriggio di canale 5, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ai microfoni di Silvia Toffanin, parlerà della storia con Gemma Galgani, lasciandosi andare a dolci parole d’amore per la dama.

GIORGIO MANETTI, LE PAROLE D’AMORE PER GEMMA GALGANI

“Con Gemma è stata un’avventura meravigliosa che avrei continuato anche al di fuori dello studio”, ha dichiarato Giorgio Manetti che, in merito alla sua incapacità di confessare il proprio amore ad una donna ha aggiunto – “Dire ti amo è un’arma a doppio taglio. Comunque ero disposto a lasciare la trasmissione con Gemma e continuare la nostra storia in Toscana”.

Giorgio Manetti ha provato un sentimento vero e sincero per Gemma Galgani al punto da aver già avuto dei contatti per avviare un’attività proprio con Gemma: “Avevo parlato con una mia amica che ha un ristorante e avevamo pensato di poterlo gestire insieme, io, Gemma e la mia amica. Era un progetto molto carino. Sono i fatti che contano non le parole”.

Infine, Giorgio Manetti ha svelato come Gemma sia stata accolta benissimo dai suoi amici e dalla sua famiglia. Insomma, il cavaliere ha parlato con tanto amore della storia avuta con la Galgani. Il ritorno di fiamma, dunque, è ancora possibile?