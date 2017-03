Isola dei Famosi 2017, il gesto shock di Samantha De Grenet fa infuriare tutti

Tutti contro Samantha De Grenet. La showgirl, leader della settimana, ha scatenato un’accesa polemica sull’Isola dei Famosi 2017. Colpa di un gesto che ha letteralmente fatto infuriare alcuni naufraghi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL GESTO DI SAMANTHA DE GRENET CHE HA FATTO INFURIARE TUTTI

Dopo le rivelazioni di Rocco Siffredi che ha messo in guardia gli altri naufraghi dalle strategie di Giulio Base e Samantha De Grenet, contro quest’ultima si è scatenata la guerra. Samantha, infatti, è finita nel mirino di Malena e Nancy Coppola dopo la scelta fatta in occasione della prova ricompensa. Come leader della settimana, Samantha De Grenet ha dovuto formare due squadre e scommettere sulla vittoria di una delle due.

La De Grenet ha così scelto Nancy Coppola, Malena e Degan da una parte, Simone Susinna, Eva Grimaldi e Giulio dall’altra. A vincere il premio, un piatto di lasagne a testa, è stato il gruppo di Simone, Eva e Giulio su cui aveva scommesso la De Grenet.

Il gesto di Samantha ha fatto infuriare Nancy e Malena. «Abbiamo sempre detto che siamo i quattro che arriveremo in finale, i quattro amici perfetti. Io avrei fatto diversamente. Non è per le lasagne, è per il gesto». I “quattro” cui fa riferimento sono lei, Malena, la De Grenet e Base. «Mi sto quasi quasi schierando dall’altra parte», ha poi aggiunto.