Uomini e Donne, è crisi per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? Tutta la verità

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani formano l’ultima coppia nata durante la prima parte della stagione di Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono stati molto criticati. In particolare, Claudio D’Angelo è stato accusato di aver fatto una scelta solo perchè obbligato dalla situazione non avendo altre corteggiatrici alla sua corte. In realtà, però, Claudio e Ginevra hanno dimostrato di aver fatto una scelta di cuore e di essere davvero innamorati. Nelle ultime ore, però, si sono diffusi alcuni rumors secondo i quali i due sarebbero fortemente in crisi. Sarà vero?

UOMINI E DONNE, LA VERITA’ SU CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI

Questa sera, alle 21.10 su canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne intitolata Olimpiadi della Tv durante la quale i protagonisti più amati del trono classico sfideranno le dame e i cavalieri del trono over in una serie di sfide. Tra i concorrenti ci sarà anche Claudio D’Angelo ma non Ginevra Pisani. L’assenza dell’ex corteggiatrice ha fatto molto rumore. Sui social, infatti, si è diffusa la voce secondo cui Ginevra non avrebbe partecipato alla registrazione perchè in crisi con Claudio.

A smentire tutto confermando di essere felicemente fidanzato con Ginevra Pisani è stato lo stesso Claudio D’Angelo che, durante una diretta sui social, ha dichiarato: “Allora ragazzi in maniera ufficiale adesso stiamo qui a dire, con tanto di testimoni, ecco Ginevra oggi non era alla registrazione perché non poteva esserci, ma stiamo assieme e la vedrete tra una settimana. Ma la prossima settimana rimanete sintonizzati perché ce ne saranno altre di cose da vedere e vedrete anche lei”.