Albano, nuovo malore per il cantante: parla il medico

Nuovo malore per Albano Carrisi, colpito nelle scorse ore da una leggera ischemia. Il cantante, dopo il malore, è arrivato al Policlinico di Bari dove ha ricevuto le prime cure. Dopo ha chiesto di essere trasferito all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

ALBANO, IL MEDICO RASSICURA I FAS

A fare chiarezza sulle condizioni di salute di Albano è il medico Giorgio Trianni che, raggiunto telefonicamente dalla trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’artista.

“Le sue condizioni di salute sono più che buone e in costante miglioramento. È stato in terapia intensiva fino alle 14, adesso è in una stanza isolata. È arrivato in ospedale questa notte all 3.30 precise. Proveniva da una altro ospedale, il Policlinico di Bari. Prima che arrivasse, avevo già avito modo di parlare con i colleghi per capire quale fosse il suo quadro clinico. Al Bano ha preferito essere curato a Lecce per il rapporto d’amicizia che c’è con lui e con la famiglia. Ci tengo anche a dire che è stato sempre vigile, collaborante e orientato. Continua a dire che per il 24 deve essere fuori perché ha un impegno, deve cantare”.

Alla domanda di Barbara D’Urso, poi, che ha chiesto se fosse fuori pericolo, il primario ha confermato.