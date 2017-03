Beautiful, anticipazioni dal 20 al 25 marzo: Bill e Brooke si sposano, il piano di Quinn contro Liam

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 20 MARZO

Ridge continua a lottare per tenere Quinn lontana dalla Forrester. Anche Wyatt cerca di convincere Quinn a lasciare Eric per salvare il suo matrimonio con Steffy. Mentre Liam cerca di recuperare il suo rapporto con Steffy, Bill firma le carte del divorzio da Katie e dice a Brooke di voler vivere con lei.

BEAUTIFUL 21 MARZO

Wyatt va a trovare Steffy e casa di Thomas ma trova Liam e tra i due scoppia una discussione. Alla Forrester, Katie cerca di far capire a Ridge che se prova qualcosa per Brooke è arrivato il momento di agire prima che sposi Bill. Ivy chiede a Quinn di riassumerla alla Forrester. Quinn decide che per la ragazza è arrivato il momento di cambiare look. Bill chiede a Brooke di sposarlo e leregalo un anello a forma di spada.

BEAUTIFUL 22 MARZO

Ivy sarebbe entusiasta di lavorare accanto a Quinn e manifesta questo suo desiderio ad Eric. Ridge vuole cacciare a tutti i costi Quinn da casa sua, anche a costo di andare contro suo padre. Bill e Brooke, invece, vivono il loro sogno d’amore.

BEAUTIFUL 23 MARZO

Brooke e Ridge dicono a Steffy e Thomas che Brooke si è fidanzato con Bill e che lui le cederà le quote della Forrester. Poi Brooke venderà la sua quota a Ridge che così avrà il controllo della Forrester e potrà cacciare Quinn.

BEAUTIFUL 24 MARZO

Quinn ha un’influenza sempre più forte su Eric. Quando Ridge e Steffy affrontano la madre di Wyatt, Eric prende le sue difese. Ridge, così, è sempre più determinato a portare avanti il suo piano.

BEAUTIFUL 25 MARZO

Quinn fa in modo che Ivy abbia di nuovo il suo lavoro alla Forrester. La ragazza le confessa di non aver dimenticato Liam così Quin ha un’idea per tenere Liam lontano da Steffy e fare in modo che lei possa tornare con Wyatt. Nel frattempo, Thomas svela a Liam che Steffy e Ridge hanno un piano per allontanare Quinn dalla Forrester.