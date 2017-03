Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 25 marzo: Camila scopre la verità su Hernando e Beatriz?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 20 MARZO

Beatriz finalmente riesce a parlare ma chiede a Camila di mantenere il segreto. Don Berengario continua a prendere in giro Dolores pubblicamente e così Gracia decide di affrontarlo per difendere la suocera.

IL SEGRETO 21 MARZO

Francisca va al dispensario e di nascosto ascolta Sol che parla della Fondazione Isabel de Santacruz, poi entra e informa Lucas dell’epidemia di morbillo che ha colpito La Puebla. Camila, aiutata da Elias, tenta di aprire la cassaforte di Hernando.

IL SEGRETO 22 MARZO

Camila non riesce ad aprire la cassaforte quindi tenta di farsi raccontare da Beatriz qualche ricordo personale per capire la combinazione numerica. Carmelo e Mencia continuano a fingersi di detestarsi davanti a Candela e Sol. Mencia riceve in regalo da Gracia e Mariana un vestito che indosserà per conquistare Carmelo.

IL SEGRETO 23 MARZO

Rafaela raggira Ramiro mentre Severo scopre che Francisca sta indagando sulla Fondazione Santacruz. Francisca confessa di aver fatto delle indagini, Severo le ordina di tenersi alla larga e la Montenegro medita vendetta per l’affondo subito. Carmelo è innamorato di Mencia che però non cede- Hernando decide di organizzare una grande festa per il compleanno di Beatriz. Camila riesce ad aprire la cassaforte di Hernando e trova una cartellina contenente delle foto in cui è ritratta Beatriz insieme ad una donna e a un bambino.

IL SEGRETO 24 MARZO

Francisca fa una ricca donazione alla fondazione Santacruz lasciando senza parole Severo. Carmelo chiede a Mencia di non partire e di concedergli una possibilità. Camila organizza una festa per il compleanno di Beatriz.

IL SEGRETO 25 MARZO

Mencia decide di restare a Puente Vejo per qualche giorno. Elisa cerca di avvicinarsi a Camila ma lei lo respinge. Colores cerca di essere più gentile con Gracia per dimostrarle che apprezza quello che fa.