Isola dei Famosi 2017, grave malore per Samatha De Grenet

Samantha De Grenet, a poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che decreterà chi tra Raz Degan, Simone Susinna ed Eva Grimaldi dovrà lasciare il programma e sfidare Moreno Donadoni per restare sull’Isola dei Primitivi, sta sempre più male.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MALORE PER SAMANTHA DE GRENET

Samantha De Grenet che all’inizio dell’avventura sull’Isola dei Famosi 2017 era stata costretta a sottoporsi ad una cura di cortisone per le punture dei mosquitos, è stata colpita da un nuovo malore. La showgirl è stata infatti costretta a chiedere l’aiuto dei compagni per una fitta dolorosissima. “Sto troppo male, non avete idea del dolore”, ha detto Samantha agli altri naufraghi, visibilmente preoccupati per le sue condizioni.

Samantha De Grenet è stata colpita da una colica renale come ha spiegato il dottore dopo averla sottoposta ad approfonditi esami. “Ha una colica renale, abbiamo fatto l’ecografia. Non è risultato nulla, quindi adesso la metto in terapia e le cose andranno meglio. Quanto tempo ci vorrà? Vedremo”.

Le condizioni di Samantha hanno così convinto Eva Grimaldi a firmare la tregua con la compaga, rea di averla nominata. L’attrice, infatti, è apparsa molto preoccupata per le sue condizioni: “Io voglio sapere come sta Samantha, solo quello. Se è una colica renale, l’ho avuta anch’io. Urli dal dolore”.