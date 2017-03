Una vita, anticipazioni dal 20 al 24 marzo: il mistero del padre di Cayetana, un pericolo ad Acacias

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 20 MARZO

Su insistenza di Cayetana, Fabiana le rivela che suo padre se n’è andato quando lei era molto piccola. Ursula è sempre più insospettita dalla frequentazione tra la signora e la domestica ma non riesce a strappare informazioni a Fabiana. Trini e Ramon annunciano il matrimonio e scelgono i testimoni: Celia per lei e Maximiliano per lui.

UNA VITA 21 MARZO

Juliana accetta di farsi fare il vestito per la cerimonia da Leandro e tra i due c’è un riavvicinamento Calanda incarica Martin di gettare una bomba ad Acacias ma il giovane rifiuta. Teresa chiede a Mauro informazioni sul suo rapporto con Humildad.

UNA VITA 22 MARZO

Mauro e Teresa si riavvicinano e lui tiene aperta la possibilità di una relazione. Felipe consiglia a Mauro di lasciare Humildad il prima possibile. Felipe accetta di riassumere Teresa come tutrice di Tano ma la giovane non dovrà confessare la verità a Celia.

UNA VITA 23 MARZO

Cayetana propone al Patronato De La Serna la costruzione di una scuola intitolata a sua figlia Carlota. Juliana confessa a Teresa che Leandro è l’uomo della sua vita.

UNA VITA 24 MARZO

Felipe promette a Teresa che al suo primo passo falso racconterà la verità a Celia. Mauro è pronto a lasciare teresa ma quanto quest’ultima gli dice che non sarebbe in grado di badare da sola a se stessa, lui non riesce a dirle la verità. Maria Luisa confessa a Trini di amare ancora Victor, così la donna cerca di convincere il ragazzo a riprovarci. Maximiliano dice a Martin di trattare bene Casilda che per lui è come una seconda figlia.