Desireè Popper e Rosa Perrotta in guerra per Riccardo, il concorrente de Il contadino cerca moglie

Desireè Popper e Rosa Perrotta sono finite nella bufera. Le due troniste di Uomini e Donne, già al centro di pesanti segnalazioni secondo cui la brasiliana sarebbe sposata con un facoltoso imprenditore e la salernitana sarebbe fidanzata con il figlio di una ricca famiglia, si stanno facendo la guerra per un corteggiatore.

DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA, LA GUERRA PER IL CORTEGGIATORE RICCARDO

Il percorso di Desireè Popper e Rosa Perrotta sul trono di Uomini e Donne è subito partito in quarta. Tra le due troniste, infatti, non scorre molta simpatia. Colpa di un corteggiatore che piace ad entrambe e che ha conquistato le loro attenzioni. Come si legge sul portale Anticipazioni.tv, ad aver scatenato la guerra tra Desireè Popper e Rosa Perrotta è Riccardo Ciappeson, 28 anni, proprietario di un’azienda agricola e che ha già provato a trovare l’amore in tv partecipando come concorrente al reality “Il contadino cerca moglie”.

Nel corso dell’ultima puntata del trono classico, Desireè Popper e Rosa Perrotta sono state le protagoniste di un acceso litigio durante il quale la brasiliana ha accusato Rosa di essere troppo impostata e la Perrotta l’ha accusata di essere una falsa umile. Un’accusa che a Desireè non è piaciuta che si è così scagliata contro la collega con la seguente frase: “Non mi conosci, vero? Però il chirurgo lo conosci bene“. Rosa Perrotta, di fronte alle parole della Popper, ha replicato: “E tu, invece, conosci tutte le trasmissioni Mediaset. Le hai girate tutte. Ma come ti permetti“.