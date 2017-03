Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi shock: attacco a Raz Degan e al pubblico

Eva Grimaldi, protagonista di una gaffe clamorosa con la quale ha svelato la data del suo ritorno in Italia, potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi 2017 già questa sera. L’attrice, infatti, è in nomination con Simone Susinna e Raz Degan. L’eliminato della puntata, tuttavia, potrà sfidare Moreno Donadoni per restare sull’Isola dei Primitivi. In attesa di conoscere il verdetto del televoto, Eva Grimaldi si è scagliata contro Raz Degan e il pubblico, reo di votarlo per mandarlo in finale.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, L’ATTACCO DI EVA GRIMALDI

Sull’Isola dei Famosi 2017, qualcosa sta cambiando. Simone Susinna, Malena e Nancy Coppola, cominciano a fidarsi di Raz Degan e ad avere sempre più dubbi nei confronti di Samantha De Grenet e Giulio Base. La cantante napoletana, durante la notte, con l’aiuto di Eva Grimaldi, avrebbe dovuto controllare il fuoco che, tuttavia, a causa del maltempo si sarebbe spento. Raz, confidandosi con Simone, ha detto:

“C’era una brace minima, dopo una lotta si è riacceso. Bastava dire ‘Non ce la faccio, aiutatemi’ anziché andare a letto lasciando tutto spento. Hanno voluto fare il fuoco sotto l’acqua, al vento. Loro stanno sotto alla tenda e non fanno una minc*ia”.

L’atteggiamento di Raz continua a non andare giù ad Eva Grimaldi che ha puntato il dito contro l’israeliano: “Ormai Samantha è sola con Giulio, Simone è con Raz. Il gruppo si è proprio rotto. Raz ha pescato, ha messo il pesce sul fuoco e non mi ha chiesto se ne voglio un pezzo. Non è un bel messaggio questo. Raz è andato anche a fare escursioni da solo senza avvisarci. Simone sta pescando tantissimo, è amico di Raz. Mangia, ognuno fa quello che vuole. Non è una bella isola, non mi piace. È un’isola brutta”.

Poi, confrontandosi con Samantha De Grenet prima del malore di quest’ultima, ha aggiunto: “Tanto Raz va in finale”.