Beverly Hills 90210, Luke Perry confessa: “Ho rischiato, salvato grazie alla prevenzione”

Dopo Shannen Doherty che ha concluso il ciclo di chemioterapia ma che continua a loottare contro il cancro, anche Luke Perry, l’indimenticabile Dylan Mckay della famosa serie tv ha rischiato di ammalarsi. A confessarlo è stato lo stesso attore, diventato testimonial della lotta contro il tumore.

BEVERLY HILLS 90210, LA CONFESSIONE DI LUKE PERRY

Intervistato da Fox New, Luke Perry ha parlato della sua esperienza invitando tutti a fare dei controlli periodici per scoprire eventuali problematiche in tempo. “Quando ho scoperto che il tumore al colon è uno tra i più semplici da scoprire in fase iniziale, invece ancora oggi in America è il secondo più letale, non riuscivo a spiegarmi il Quindi ho deciso di raccontare alle persone la mia storia e contribuire a far conoscere l’importanza della colonscopia”.

“Le persone non amano parlare di questo esame e molti non lo vogliono fare, ma qui si tratta di salvarsi la vita. È una cosa davvero importante e il test non è poi così tremendo come molti temono. Fatevi dare un’occhiata, giusto per capire se siete in pericolo o meno”, ha continuato Luke Perry che, nei giorni scorsi, ha anche parlato del tumore di Shannen Doherty.

L’attore di Beverly Hills 90210, infine, ha spiegato di aver modificato il suo stile di vita dopo la scoperta: “Ero un tipo da bistecca e patatine, ma ho ridotto notevolmente la quantità di carne rossa che mangio. Ora la tengo per le occasioni speciali e metto in tavola molto più pesce, fibre, frutta e verdura”.