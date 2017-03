Facebook lancia una novità che farà arrabbiare molti utenti…

Per alcuni si tratterà di una novità comoda e interessante, per altri si rivelerà un vero e proprio incubo. Si chiama Notification Tab la nuova funzione che Mark Zuckerberg sta introducendo sul suo social network, una piccola rivoluzione che non piacerà a tutti.

Avete presente quanto sotto a un post pubblicato o condiviso sulla vostra bacheca si scatena una valanga di commenti e a voi continuano ad apparire notifiche che vi segnalano la pubblicazione di un nuovo commento da parte di un vostro amico? Ecco, Mark ha deciso di introdurre una tab, una specie di chat che compare direttamente in home (o in qualsiasi pagina Facebook vi troviate) che raccoglie tutti i commenti, in modo che possiate leggerli in diretta ed eventualmente rispondere.

Il problema sorge per chi ha molti amici ed è abituato a scatenare valanghe di commenti e reazioni con i proprio post: a ogni pubblicazione la Notification Tab comincerà a comparirgli davanti agli occhi rendendogli la vita impossibile. L’unica speranza è che il buon Mark abbia previsto anche la possibilità di disattivare la tab (per lo meno su alcuni post), un po’ come quando decidiamo di non ricevere più notifiche relative ad alcuni contenuti.