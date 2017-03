Romina furiosa dopo il malore di Al Bano

La notizia del nuovo malore di Al Bano ha colpito profondamente i suoi fan, che già avevano tremato per lui quando, a pochi giorni dal Festival Di Sanremo, fu colpito da un doppio infarto.

Ma c’è anche chi ha accolto la notizia fregandosi le mani e pregustando un aumento dello share, ed è proprio contro di loro che si è scagliata l’ex moglie del cantante, Romina.

“Ora tutti approfittano del suo malore per mostrarsi in tv, compreso chi marcia sul dolore degli altri. Che tristezza! Lasciatelo guarire in pace” ha scritto la cantante su Instagram dopo aver assistito alle tante chiacchiere che si sono tenute sulle condizioni di salute di Al Bano nei vari salotti televisivi.

Gli hashtag aggiunti al suo status esprimono tutta la rabbia di Romina, che ancora oggi si considera la signora Carrisi: ! #sciacalli #condor #bassezza #squallore.