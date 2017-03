Nancy Coppola e quella frase detta al marito: sull’Isola dei Famosi è tutto programmato?

Ricordate la frase di Eva Grimaldi che ha fatto scattare il sospetto che all’Isola dei Famosi fosse tutto programmato? L’impressione era che la naufraga sapesse con esattezza quando sarebbe uscita dal gioco.

Così come è risultata quanto meno sospetta l’auto-eliminazione di Massimo Ceccherini, che guarda caso aveva in programma un tour in teatro che non combaciava con le date del reality.

E ora ci si mette anche un’altra naufraga ad alimentare i dubbi e le polemiche nei confronti del reality di Canale 5. Stiamo parlando di Nancy Coppola, che ha ricevuto la visita del marito Carmine sull’isola. Durante i saluti, la naufraga ha sussurrato nell’orecchio dell’uomo: “Tanto torno tra una settimana… salutami il bambino“.

Come faceva la cantante neomelodica a sapere con esattezza quando sarebbe stata eliminata? Era semplicemente pessimista o sa qualcosa che non dovrebbe sapere?