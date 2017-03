Un passo dal cielo 5 si farà: la nuova serie è già in produzione, ecco quando andrà in onda

E’ ufficiale: Un passo dal cielo 5 si farà. Dopo il grandissimo successo ottenuto con l’ultima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi una media di 5.7 milioni di telespettatori pari al 24% di share, la Rai non ha alcun dubbio e ha già annunciato la realizzazione della quinta stagione della fiction ambientata a San Candido. Un successo inaspettato per la Rai che temeva il cambio della guardia tra Terence Hill e Daniele Liotti.

UN PASSO DAL CIELO 5, ECCO QUANDO ANDRA’ IN ONDA

Nonostante la pesante eredità lasciata da Terence Hill, Daniele Liotti non solo non ha fatto rimpiangere il suo predecessore ma ha conquistato anche una fetta ancora più ampia di pubblico. I telespettori si sono letteralmente innamorati del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri che, insieme alla giovane etologa, Emma Giorgi interpretata dalla splendida e bravissima Pilar Fogliati, ha portato sui teleschermi una storia bella e pulita dando vita ad un amore puro e profondo. Nonostante non ci sia stato un bacio e non sia iniziata la storia tra i due protagonisti, il finale ha messo d’accordo tutti con l’immagine di Francesco/Daniele che sorride alla vita pronto a ricominciare accanto ad Emma/Pilar, una donna capace di aspettarlo pur di vederlo felice dopo la morte del figlio e della moglie. Un successo straordinario per tutto il cast che ha convinto il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta ad annunciare già la messa in produzione di Un passo dal cielo 5.

I fans, però, si chiedono: quando andrà in onda? Gli sceneggiatori sono già all’opera ma ancora non c’è la data d’inizio riprese. I fans sperano di vedere Un passo dal cielo 5 già nel 2018 anche se, finora, la fiction è sempre stata trasmessa a distanza di due anni da una stagione all’altra. Tutto, comunque, dipenderà dagli impegni degli attori. Sicuramente, infatti, ci saranno Daniele Liotti e Pilar Fogliati, amatissimi dal pubblico al punto che è stata loro dedicata una fanpage sia su Facebook che su Instagram seguitissima dai fans. Liotti, in particolare, fino a maggio, sarà impegnato ad Amici come giudice. I fans si augurano così che le riprese comincino a giugno, esattamente come è accaduto lo scorso anno per Un passo dal cielo 4. Se così fosse, le nuove puntate della fiction potrebbero andare in onda già a gennaio/febbraio 2018. In caso contrario, la messa in onda di Un passo dal cielo 5 potrebbe slittare al 2019.