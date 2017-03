Uomini e Donne: Luca Onestini sussurra “ti amo”, la scelta è Soleil Sorgè?

Il trono di Luca Onestini è ormai agli sgoccioli. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese potrebbe scegliere la donna con cui iniziare una storia d’amore già nelle prossime registrazioni. Luca, infatti, è ormai concentrato solo su Soleil Sorgè e Giulia Latini tra le quali c’è la sua scelta, ma chi sarà?

UOMINI E DONNE, LA SCELTA DI LUCA ONESTINI

Se inizialmente, i fans erano pronti a scommette su Giulia Latini, con il passar del tempo, Soleil Sorgè è balzata in pole position. La corteggiatrice, nonostante sia più volte uscita con Maco Cartasegna, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Luca Onestini che non riesce a nascondere la gelosia e l’interesse nei suoi confronti. TRa i due l’attrazione è evidente e, nelle ultime ore, sembra che due parole pronunciate da Luca stiano scatenando il panico.

Come si legge sul portale Anticipazioni.tv, infatti, sembra che in una delle ultime esterne, Luca Onestini abbia sussurrato all’orecchio di Soleil “ti amo”. Le due parole magiche non sarebbero scappate all’orecchio attento dei fans che, di fronte a tale eventualità, chiedono una scelta immediata del tronista.

Tuttavia, la certezza che Luca abbia realmente pronunciato “ti amo” a Soleil ancora non c’è. Alcuni fans, infatti, credono che possa essere stato frainteso e che, in realtà, le parole siano state altre come “ti chiamo”. Quale sarà dunque la verità?