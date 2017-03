Uomini e Donne, Rosa Perrotta rifatta? La tronista svela tutto

Rosa Perrotta continua ad essere al centro delle polemiche. La nuova tronista di Uomini e Donne non è ancora riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico, convinto che il suo vero fine non sia trovare l’amore ma cercare popolarità. A tutto ciò si aggiunge il duro attacco ricevuto in puntata dalla collega Desireè Popper che, senza tanti giri di parole, le ha dato della “rifatta”. Stanca di essere attaccata per il proprio aspetto fisico, Rosa Perrotta ha deciso di vuotare il sacco.

UOMINI E DONNE, LA VERITA’ DI ROSA PERROTTA

Rosa Perrotta è una bellissima ragazza di 28 anni che lavora nel mondo della moda nonostante una laurea conseguita con il massimo dei voti e che è salita sul trono classico di Uomini e Donne per trovare l’amore. Il suo aspetto fisico, però, ha subito fatto torcere il naso non solo ai telespettatori ma anche alla sua collega, la brasiliana Desireè Popper con la quale non scorre buon sangue.

Sin dalla prima puntata, tra le due troniste sono volate delle frecciatine che hanno raggiunto il livello più alto nel corso dell’ultima puntata quando Desireeè le ha detto: “Il chirurgo lo conosci molto bene”. Stanca di essere etichettata per la sua immagine, ai microfoni del settimanale Chi, Rosa ha dichiarato: “Chirurgia estetica? È un tema stupido e sono commenti volgari. Rifatta o no? Ancora siamo a parlare di questo nel 2017? La domanda “Hai le tette rifatte?” mi fa ridere”.

Rosa Perrotta, poi, ha parlato dei suoi sogni professionali: “Questa esperienza non preclude il mio cammino nel cinema. Ho sempre studiato ma ciò che desidero è fare l’attrice. Sto bene sul set: quando recito, volo. E se le cose non dovessero andare nel verso giusto, ho sempre la laurea. La voglia di essere indipendente porta tanta solitudine. Ho fatto tutto da sola, non so chiedere aiuto a nessuno. Così non devo dire grazie a nessuno. E non rimpiango le volte in cui ho detto no alle proposte indecenti, ai compromessi”.

La tronista di Uomini e Donne, poi, ha confermato di cercare solo l’amore nel programma di Maria De Filippi: “Cerco un amore sincero, maturo e non materiale. Spero di trovare quel tassello che manca alla mia vita: l’amore. Sono single da quando ho chiuso una storia di due anni e mezzo con un ragazzo del mio paese. Non sono semplice da corteggiare: cerco una persona che sappia capire i miei sogni, la mia voglia di vita e che mi regali la complicità. Cerco la condivisione del tutto. Sarò felice quando troverò la persona che avrà voglia di scegliere me ogni giorno, accettando i pro e i contro del mio carattere. Chi mi vuole conquistare, deve prima capirmi”.