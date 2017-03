Angelo, l’uomo che vive nella caverna più lussuosa del mondo (FOTO e VIDEO)

Angelo Mastropietro vive in una caverna. Ma non provate pena per lui, anzi, invidiatelo perché la sua dimora è tra le più lussuose al mondo!

Angelo ha scelto una caverna formatasi nel 21esimo secolo nel Worcestershire, in Inghilterra, e l’ha resa un’abitazione da sogno perfettamente integrata con la maestosità della natura che la circonda. La caverna, dotata di tutti i confort, ha anche un nome: Rock House Retreat.

Se vi piace potete anche prenotare un soggiorno sul sito internet!