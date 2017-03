Gabriel Garko replica a a Imma Battaglia: “Se soddisfa Eva più di me sono felice…”

Gabriel Garko, ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda domani su canale 5, risponde ad Imma Battaglia e chiarisce quanto accaduto con Valerio Staffelli, durante la consegna del Tapiro D’Oro.

GABRIEL GARKO RISPONDE A IMMA BATTAGLIA

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Gabriel Garko che dal 31 marzo tornerà in tv con l’ultimo capitolo della fiction “L’onore e il rispetto” in cui torna a vestire i panni di Tonio Fortebracci, ha voluto replicare con ironia alle parole di Imma Battaglia che, recentemente, ha dichiarato di soddisfare Eva Grimaldi molto di più di quanto non facesse lui.

“Non sono assolutamente infastidito dalle frasi dette, perché le parole sono uscite dalla bocca di una persona molto intelligente. Stava facendo una battuta, poi il tutto è stato ripreso come se lei lo avesse detto seriamente. Sono sicurissimo che Imma abbia detto questo in maniera ironica, anche perché ci conosciamo. Io ero a conoscenza della loro storia da circa due anni. Se Eva ha trovato una persona che la ama e la soddisfa più di me io sono contento per lei, perché le voglio molto bene e siamo rimasti ottimi amici”, ha dichiarato l’attore che è felicemente fidanzato con la collega Adua Del Vesco, recentemente protagonista de Il bello delle donne.

Gabriel Garko, poi, ha chiarito perchè ha rifiutato il Tapiro di Striscia la notizia reagendo furiosamente alla vista di Valerio Staffelli. “Abito a Zagarolo, non a Roma. Ho scelto di vivere in quel paese per rimanere tranquillo. Quindi, ovunque ma non a Zagarolo. Potevano beccarmi a Milano a Roma. Sono disponibile ovunque, ma non a casa mia. Ci vivo e vorrei stare tranquillo. Non vorrei uscire di casa e avere fuori i giornalisti come è successo l’altro giorno. Per cui me ne sono semplicemente andato. La conseguenza è che loro mi hanno inseguito. Con Striscia la Notizia, comunque, abbiamo fatto pace, anche se non gli ho pestato il piede”, chiarisce Garko.