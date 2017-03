Giulia De Lellis sbotta sui social: “Non rompete i co****ni” e mostra le foto mozzafiato da Zanzibar

Giulia De Lellis sbotta sui social. La fidanzata di Andrea Damante, prima di partire per Zanzibar dove si trova per la campagna promozionale dei bikini Waikiki Beachwear, ha pubblicato sui suoi profili social un video che sta facendo molto discutere e che ha scatenato anche lo sdegno dei fans.

GIULIA DE LELLIS, IL VIDEO DELLE POLEMICHE

Come riporta il sito Gossip.it, Giulia De Lellis, ha pubblicato un video sui suoi canali social con il quale si è scagliata contro i fans, rei di mettere sempre in dubbio il suo rapporto con Andrea Damante. L’ex corteggiatrice, così, prima di partire per Zanzibar con la madre e alcuni amici, ha lanciato un avvertimento ai fans per evitare di dover rispondere a domande inopportune.

“Allora ve lo dico subito, io sto partendo con mia mamma e con degli amici che fanno parte della mia stessa agenzia. Non iniziate a rompere i co****ni con i vostri ‘ti sei lasciata con Andrea? Cos’è successo?’. Andrea deve lavorare e non può partire con me, ma è comunque il mio fidanzato“, afferma la De Lellis.

Il video, tuttavia, non è affatto piaciuto ai fans che hanno immediatamente puntato il dito contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rea di aver usato toni troppo bruschi contro coloro che hanno contribuito a renderla così popolare. Sono molte le critiche rivolte alla De Lellis tra le quali spiccano quelle di chi la accusa di essersi montata la testa. Tuttavia, i fans più fedeli della De Lellis non perdono occasione per difenderla puntando il dito contro quei fans che inondando continuamente di domande la De Lellis.

Nel frattempo, direttamente da Zanzibar, Giulia De Lellis regala degli scatti mozzafiato ai fians.

In my @waikiki_beachwear 🌺💚 #amo#waikikibeach#finally#ilmiocostume#travel#zanzibar#beach#sun#smile#joy#GDL#today#joy#online#linkinbio