Isola dei Famosi 2017, passo falso di Raz Degan: vittoria a rischio?

Raz Degan manda all’aria gli svolti fatti nell’ultima settimana per conquistare i consensi dei compagni? E’ bastata una prova ricompensa per rimetere nuovamente tutto in discussione. Nel corso dell’ultima settimana, l’israeliano era riuscito a conquistare la fiducia di Simone Susinna, Malena e Nancy Coppola. Dopo la prova ricompensa, però, l’attrice di film a luci rosse e la cantante napoletana hanno nuovamente avuto dei dubbi sull’ex compagno di Paola Barale.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL PASSO FALSO DI RAZ DEGAN

Durante la prova ricompensa, Stefano Bettarini ha chiesto ai naufraghi di formare squadre miste dal momento che solo i vincitori avrebbero mangiato dando così la possibilità a tutti di poter mangiare. Raz Degan e Simone Susinna, tuttavia, hanno preferito formare insieme la squadra lasciando sole le donne ovvero Samantha De Grenet, Malena e Nancy Coppola che, così, non hanno mangiato.

Il gesto di Raz non è affatto piaciuto a Malena e Nancy che ne hanno immediatamente parlato con la De Grenet che ha accusato Raz di essere un individualista. Malena e Nancy, infatti, si aspettavano di essere coinvolte da Raz dal momento che, essendo donne, avrebbero avuto maggiori difficoltà nella prova. Degan, però, d’accordo con Simone, ha preferito fare coppia con quest’ultimo per essere sicuro di vincere e di conseguenza di mangiare. Nancy e Malena hanno così ricominciato a criticare Raz sostenute da Samantha De Grenet che lo ha definito un individualista. Sull’Isola dei Famosi 2017, dunque, è di nuovo tutti contro Raz Degan?