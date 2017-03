Vladmir Luxuria svela: “Raz Degan vincerà l’Isola dei Famosi 2017”

Vladimir Luxuria, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2017, a poche settimane dalla finalissima, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito Today in cui ha parlato dell’esperienza vissuta accanto ad Alessia Marcuzzi svelando il nome di chi potrebbe vincere il reality.

VLADIMIR LUXURIA PUNTA SU RAZ DEGAN

Esattamente come la maggioranza dei fans, anche Vladimir Luxuria è convinta che a vincere l’Isola dei Famosi 2017 sarà Raz Degan: “Secondo me vince Raz, ma tutto è possibile. Basta uno screzio o un gesto forte, tutto può ribaltarsi fino alla fine”.

Vladimir Luxuria, poi, tira le somme: “È stata l’Isola dove in partenza non c’era il personaggio forte, quotato, come me nel 2008 o Simona Ventura lo scorso anno. Un’isola partita con tanti personaggi, ma senza ‘il personaggio’. Ha creato il personaggio Raz Degan, studiato prima a tavolino o mentre era lì non lo so, ma la sua scelta di mettersi da solo è stata vincente. Si è fatto l’Isola nell’Isola, non si era mai vista una cosa del genere. L’Isola solitaria c’è stata, ma come ultima spiaggia, come possibilità di restare ancora in gioco, mai come scelta personale. E’ stato interessante, per settimane è ruotato tutto intono a lì. Anche Samantha De Grenet è venuta fuori come personaggio. Sono loro i due grandi antagonisti di quest’Isola. Ascolti bassi? Assolutamente no. La scorsa settimana abbiamo fatto più del 21% di share, oggi fare il 21% è una bella sfida, considerando anche la controffensiva delle fiction Rai. E’ andata benissimo e siamo molto contenti”.