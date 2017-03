Al Bano, aggiornamenti dall’ospedale: la notizia è appena arrivata

Era stato ricoverato all’ospedale Fazzi di Lecce per un’ischemia la scorsa settimana, scatenando il terrore tra i suoi fan (considerando soprattutto il fatto che era reduce da un doppio infarto). Ma le notizie sullo stato di salute di Al Bano, ancora una volta, sono più che ottime.

Il cantante è finalmente stato dimesso dall’ospedale e può tornare a casa dalla sua Loredana Lecciso. Ed è stata proprio Loredana, intervenuta telefonicamente a Domenica Live, ad aggiornare stampa e fan sulle sue condizioni: “Ha recuperato pienamente. Le condizioni di salute sono ottimali. A Lecce abbiamo un ottimo presidio ospedaliero. È stato curato al meglio. Ne approfitto, anzi, per ringraziare medici, infermieri e tutti gli operatori che si sono fatti in quattro per lui”.

Oggi Al Bano è ufficialmente convalescente, anche se questo, per lui, non significa certo starsene a poltrire sul divano: “Dopo lo spavento, adesso, siamo alla fase successiva. Deve riposarsi qualche giorno, si concede lunghissime passeggiate per farti capire il suo stato di energia e forza”.