Beautiful, anticipazioni dal 27 marzo al 1° aprile: proposta di nozze per Quinn, un ritorno inaspettato dal passato

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 27 MARZO

Quin convince Ivy a riprendersi Liam in modo da tenerlo lontano da Steffy. Nel frattempo, Wyatt confida a Thomas tutto il suo sconfoto e la sua paura che Liam si riprenda Steffy. Quast’ultima, nel frattempo, dà un ultimatum s Quinn: o lascia Eric o il suo matrimonio con Wyatt finirà.

BEAUTIFUL 28 MARZO

Nonostante l’ultimatum di Steffy, Quinn decide di restare con Eric perchè lo ama. Brooke e Ridge, invece, sono sempre più determinati a liberarsi di Quinn che, nel frattempo, riceve da Eric una fantastica proposta di matrimonio.

BEAUTIFUL 29 MARZO

Brooke e Ridge decidono che l’unico modo per liberarsi di Quinn è avere le azioni di Bill. Ridge, pur non volendo vedere Brooke diventare la moglie di Dollar Bill, capisce che quello è l’unico modo per allontanare Quinn dal apdre.

BEAUTIFUL 30 MARZO

Eric, deciso a vivere accanto a Quinn, convoca Steffy e, pur conoscendo l’odio della nipote per la donna, le dice che sposerà la madre di Wyatt. Rick, nel frattempo, riesce a realizzare un sogno di Maya.

BEAUTIFUL 31 MARZO

Steffy, dopo aver appreso del matrimonio di Eric e Quinn, sconvolta, promette che farà di tutto per evitare che la suocera diventi la signora Forrester. Ridge, nel frattempo, sta cercando una soluzione per ottenere le azioni di Bill senza costringere Brooke a sposarlo. Steffy si rende così conto che suo padre prova ancora qualcosa per lei.

BEAUTIFUL 1 APRILE

Tutta la famiglia cerca di convincere Eric ad annullare il fidanzamento con Quinn a cui Wyatt chiede di rinunciare al suo sogno d’amore per salvare il suo matrimonio con Steffy, sempre più distante. Bill dice a Brooke che vuole sposarla entro pochi giorni. Ridge dice a Brooke che non deve farlo e, improvvisamente, a Los Angeles, torna R.J. che fa una sorpresa ai genitori.