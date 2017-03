Clio Zammatteo è incinta: l’annuncio alle fan di ClioMakeUp

È forse la youtuber e beauty blogger più famosa in assoluto nel Bel Paese, e oltre a un seguitissimo account su Youtube (che presto toccherà quota 1 milione di iscritti) può vantare ospitate e programmi televisivi su Real Time.

Stiamo parlando della make up artist Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp. Felicemente sposata con il game designer Claudi Midolo, Clio viva a New York e nei prossimi mesi dovrà condividere la sua casa e la sua vita con un piccolo fagottino rosa.

Eh sì, la youtuber è incinta, ed ha anche annunciato ai fan di essere in attesa di una femminuccia. È bastata una foto in cui Clio posa sorridente con un grande cuore che le copre il pancino con la scritta “baby GIRL” a far scatenare i fan, che si sono riversati su Instagram per fare le congratulazioni alla loro beniamina.

“Ve l’avevo detto che c’era un’altra sorpresa… penso proprio che il 2017 sarà un anno magico!” ha scritto la youtuber.