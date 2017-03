Il Segreto, anticipazioni dal 27 marzo al 1° aprile: Camila in fin di vita, Hernando si svela!

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 27 MARZO

La festa di compleanno di Beatriz ottiene un grandissimo successo ma la ragazza continua a non voler parlare mentre Hernando decide di non presentarsi preferendo restare in disparte. Elias, invece, continua a corteggiare Camila cercando di convincerla che il suo matrimonio non ha futuro. Mencia confessa a Carmelo che sta per partire per l’Inghilterra.

IL SEGRETO 28 MARZO

Camila non si arrende e cerca in tutti i modi d’instaurare un rapporto con Hernando ma senza successo. Elias, a sua volta, non si dà per vinto, convinto di poter conquistare la donna. A Puente Vejo, inoltre, tutti gli abitanti temono che possa esserci un attentato.

IL SEGRETO 29 MARZO

Francisca, preoccupata per il pericolo attentati, aumenta la sorveglianza alla villa ed esce solo se accompagnata da Mauricio. Matias, nel frattempo, scopre che Rafaela è complice degli anarchici. A Puente Vejo cominciano ad esserci i primi casi di morbillo. Mentre Elias cerca di convincere Camila a lasciare Hernando, la donna ha un improvviso malore. Camila ha il morbillo. Hernando decide di curarla a casa con l’aiuto di Lucas. Hernando, preoccupato per le condizioni di salute della moglie, pensando che stia dormendo, le confessa tutto il suo amore. Matias confessa a rafaela di aver scoperto che è complice degli anarchici.

IL SEGRETO 30 MARZO

Camila continua ad essere curata amorevolmente da Hernando che sembra pronto a dare una possibilità al suo matrimonio. Rafaela, preoccupata per l’incolumità sua e della propria famiglia, accetta le condizioni di Matias.

IL SEGRETO 31 MARZO

Dolores, dopo essere stata presa in giro da Don Berengario, grazie all’aiuto di Gracia, trova il coraggio per affrontarlo. Francisca chiede a Severo d’incontrarsi per parlare di un argomento misterioso.

IL SEGRETO 1 APRILE

Camila e Hernando sono sempre più uniti scatenando la gelosia di Elias. Severo e Francisca decidono di allearsi per difendere Puente Vejo dagli anarchici. Matias legge la lettera ricevuta da Prado e si sente profondamente in colpa mentre riceve le minacce di Rafaela.