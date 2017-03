Una vita, anticipazioni dal 27 marzo al 1° aprile: notte d’amore per Victor e Maria Luisa, scoperto il segreto di Cayetana

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 27 MARZO

Ad Acacias 38 si festeggia il nuovo incarico di Maximiliano e si decide di togliere i campanelli rendendo felici Servante e Paciencia che temevano di essere licenziati. Fabiana e Cayetana decidono di non farsi vedere molto insieme per non scatenare sospetti. Durante una riunione a La Deliciosa, Teresa s’intromette in una conversazione tra Cayetana e il politivo Felix De La Vega infastidendo molto la signora.

UNA VITA 28 MARZO

Il politico dice a Cayetana che non appoggerà il suo progetto per la costruzione della scuola. A sorpresa, la reazione di Cayetana non è forte come quella che avrebbe avuto un tempo e la causa è aver scoperto di essere figlia di Fabiana. Alla Deliciosa, signore e domestiche festeggiano tutte insieme l’imminente matrimonio di Trini.

UNA VITA 29 MARZO

Maria Luisa, dopo aver bevuto molto, bacia con passione Victor a cui confessa di amarlo molto. I due, così, finiscono a letto insieme. Cayetana chiama Fabiana a casa sua e manda via Ursula la quale, però, senza essere vista, resta ad ascoltare la conversazione tra le due donne.

UNA VITA 30 MARZO

Ursula, dopo aver scoperto il segreto di Cayetana e Fabiana, comincia a trattare male la signora consigliando a Fabiana di non frequentare più la casa facendole intuire di essere a conoscenza di tutto. Maria Luisa confessa a Trini di essere salita in soffitta con Victor ma di non ricordare nulla.

UNA VITA 31 MARZO

Ramon incontra una sua vecchia conoscena, Felix De La Vega e lo invita al suo matrimonio. Mauro ringrazia Felix per non aver aiutato Cayetana la quale li vede insieme. Martin approfitta del buio per estrarre la pistola e…

UNA VITA 1 APRILE

Martin non ha il coraggio di uccidere Felix. Tano confessa a Victor e Maria Luisa di averli visti mentre si baciavano. Victor decide di chiedere la mano di Maria Luisa ma Ramon non vuole che i due si sposino. Trini chiede a Teresa di prendersi cura di Celia.