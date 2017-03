Isola dei Famosi 2017, Raz Degan vincitore? Parla Alessia Marcuzzi

Mancano solo poche settimane alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 e, secondo quanto sostengono i fans, sarà Raz Degan a trionfare. Sarà davvero così? A rivelare tutto è Alessia Marcuzzi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ALESSIA MARCUZZI SU RAZ DEGAN

A poche settimane dalla finalissima, Alessia Marcuzzi ha commentato l’avventura di Raz Degan sull‘Isola dei Famosi. Pur non sbilanciandosi su chi sarà il vincitore, la Marcuzzi dice: “Non lo so, lui si è ammorbidito molto da quando Paola è andata a trovarlo. Ogni concorrente che va in Honduras deve superare un proprio limite. Il suo era di non riuscire sempre a interagire con gli altri. Il pubblico si è subito schierato dalla sua parte […]. Ci sono poi altri due personaggi forti come Samantha de Grenet e Giulio Base. Anche loro hanno dimostrato di avere carattere da vendere” – ha dichiarato a Tv Sorrisi Canzoni – “Lo ammetto, l’incontro a sorpresa tra Raz Degan e la ex compagna Paola Barale ha toccato il mio cuore. Ogni donna vorrebbe essere guardata come lui faceva con li. Il loro incontro sull’Isola è stato molto speciale. […]Questa loro storia ha appassionato più di una fiction”.

Alessia Marcuzzi, dunque, pur non rivelando nulla, fa intuire che potrebbe essere davvero Raz Degan il vincitore dell’Isola dei Famosi. Andrà davvero così? Lo scoprire il 12 aprile, giorno della finalissima.