L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 28 marzo 2017

Cosa prevedono le stelle per questo martedì 28 marzo 2017? Ce lo ha rivelato questa mattina su Radio Latte e Miele il mitico Paolo Fox. Ecco l’oroscopo del giorno!

Ariete: se rinunciate a qualcosa non è importante, il problema è come chiudere certe esperienze. Non siate negativi. In amore si recupera e qualcuno riscopre il valore della famiglia.

Toro: prestate un occhio di riguardo alle questioni economiche, qualcuno sta spendendo di più per la famiglia oppure potreste avere dei progetti importanti da portare avanti. Se l’amore non c’è, non lo cercate, eppure quest’anno stupirà anche i single più incalliti.

Gemelli: La settimana invita a prender tempo se non tutto è stato risolto in ambito lavorativo. Dal punto di vista affettivo siete protetti sia sul piano sentimentale che sul piano amicale. Sabato e domenica sono le giornate migliori di una settimana che vi invita ad amare.

Cancro: continua la fase di disagio che vi rende tesi da un bel po’ di settimane. Dal punto di vista lavorativo ci sono molte trasformazioni in atto e ciò vi rende nervosi. Se in famiglia e nei rapporti d’amore qualcosa non va, rimandate qualsiasi tipo di scontro.

Leone: siete molto forti, ma dovete fare delle scelte entro l’autunno perché tutte le occasioni che possono nascere in questo periodo svaniranno. L’astrologia può dirvi quando è il periodo giusto per agire e questo è il vostro momento!

Vergine: non è facile mettere a posto alcune questioni di lavoro rimaste in sospeso, ma il futuro è più chiaro. In amore, qualcuno potrebbe essere rimasto deluso e ciò ha provocato diffidenza, siate positivi, l’amore può stupirvi.

Bilancia: non è esclusa una piccola vittoria in ambito professionale. Più vi avvicinate ad aprile, più la vostra condizione migliora. Sabato e domenica sono ottime giornate per l’amore.

Scorpione: Riuscite ad essere battaglieri anche quando volete dire qualcosa di carino. A volte vi lasciate sfuggire qualche parola di troppo per poi pentirvene.

Sagittario: in questo periodo dovete iniziare a pensare a tutto quello che di bello si può fare nei prossimi mesi. Avete una carta da giocare in più: il vostro fascino.

Capricorno: il novilunio non vi aiuta, le tensioni non si placano e le risposte che ricevete dall’ambiente esterno non sono del tutto soddisfacenti. Attenzione anche giovedì, non siete tranquilli e vi dovete arrabbiare per ottenere quello che desiderate.

Acquario: gli impegni sono troppo ossessivi e se a casa c’è una persona che non vi comprende potreste vivere davvero una condizione di disagio. Sabato e domenica ci sarà un recupero psico-fisico.

Pesci: dovete ripensare a una gestione della vostra vita anche a livello amministrativo e sospendere qualcosa. Per i sentimenti e per gli accordi, una delle giornate migliori della settimana sarà giovedì.

Fonte: Televisionando