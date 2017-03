“Stefano Bettarini ti chiedo scusa”: Giacomo Urtis da retromarcia

Giacomo Urtis chiede scusa a Stefano Bettarini. Il chirurgo plastico dei vip, tornato in Italia dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi, aveva parlato in termini non propriamente positivi dell’ex calciatore sostenendo che fosse “completamente guidato dagli autori”.

Dopo aver rilasciato quelle dichiarazioni, però, Giacomo Urtis ha fatto marcia indietro. Ai microfoni del programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli e trasmesso sulle frequenze di Radio Radio ha dichiarato di non aver mai voluto offendere Stefano Bettarini.

“Per Bettarini, mi dispiace. L’avevo raccontato quando era a cena con un giornalista e avevo detto che Bettarini spiegava le cose e che poi ce le rispiegavano perché alcuni giochi sono molto complicati. Da là, è successo che la mia intervista è stata interpretata che Bettarini non sa spiegare”.

Il chirurgo plastico che sull’Isola dei Famosi non ha mai avuto problemi con nessuno ha anche commentato la personalità degli altri naufraghi, in particolare Moreno che vorrebbe vincere a tutti i costi e Samantha De Grenet, descritta come una calcolatrice.

“Moreno vuole vincere a tutti i costi. Lui è abituato a vincere, ha vinto Amici e, quindi, vuole vince anche l’Isola. Però vuole vincere, facendo i complottini. Moreno metteva zizzania, è un po’ perfido. Non è cattivo però è falso. L’offesa di Raz Degan alla moglie di Ceccherini? Raz non è il tipo che dice quelle cose. In queste puntate, non è mai uscita una volgarità da lui” – ha affermato Urtis che poi ha concluso così – “La De Grenet è un’altra che vuole vincere a tutti i costi. E’ la persona più falsa dell’Isola. La De Grenet fa credere che non è una calcolatrice. Lei usa Giulio Base per lavorare sulle menti. Lui riporta tutto a Samantha. Mi ha fatto una cattiva impressione più di tutti”.