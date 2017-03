Uomini e Donne, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani pronti per le nozze e un figlio

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono conosciuti durante la prima parte della stagione di Uomini e Donne. Nonostante le critiche per una scelta, considerata dai più scontata, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi stanno dimostrando di essere davvero innamorati e felici e di essere pronti anche per compiere il grande passo nonostante stiano insieme da poco e lei sia ancora giovanissima

UOMINI E DONNE, GRANDI NOVITA’ PER CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI

Molto felici e innamorati, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani non nascondono il desiderio di poter presto convolare a giuste nozze e formare una famiglia. La coppia ha già iniziato una convivenza e tutto, per il momento, procede a gonfie vele.

Ai microfoni del settimanale Di Più tv, così, Claudio D’Angelo svela i suoi progetti d’amore con la bella Ginevra: “Vorrei prendere in moglie Ginevra con un matrimonio in spiaggia: la immagino scalza con i piedi sulla sabbia , i suoi lunghi capelli sciolti , con solo qualche fiore a illuminare il viso”.

L’ex tronista, poi, vorrebbe anche diventare padre nonostante la fidanzata non abbia neanche 20 anni: “Mi piacerebbe presto avere un figlio, anzi più di uno. Esagero? Ma vede mia madre ha avuto mio fratello proprio a diciotto anni, la stessa età di Ginevra”.

Non è dello stesso avviso, però, la Pisani che, come svela il fidanzato, vorrebbe prima trovare la sua strada professionale: “Pensa che per avere figli sia effettivamente troppo presto. Ha finito il liceo scientifico e ora le piacerebbe fare qualcosa come modella, nello spettacolo. Quindi vedremo”.

Insomma, le intenzioni ci sono ma, almeno per il momento, la coppia ha deciso di aspettare.