Andrea Damante nella bufera: le parole che fanno infuriare le fans!

andrea damante

Andrea Damante finisce nella bufera per alcune dichiarazioni pubblicate sulle donne curvy. Mentre la fidanzata Giulia De Lellis era a Zanzibar per un servizio fotografico per promuovere una linea di costumi con Martina Luchena e Andrea Melchiorre, il Damante è finito nel mirino dei fans per alcune frasi pronunciate durante una puntata di Pomeriggio Cinque.

ANDREA DAMANTE, LE FRASI CHE NON PIACCIONO AI FANS

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda lunedì 27 marzo, Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto alcune donne curvy. Da sempre, la conduttrice difende la femminilità dalla magrezza eccessiva e per aiutare le donna ad accettarsi, concede spazio alle donne curvy che sono perfettamente a proprio agio con il proprio corpo.

Tali donne hanno sfoggiato le loro curve sotto gli occhi di Andrea Damante che, da opinionista del programma, ha espresso il proprio punto di vista sulla questione. Pur rispettando e ammirando le donne che difendono la propria femminilità, Andrea Damante ha dichiarato di non trovare affatto sexy e sensuale le forme eccessive delle donne curvy.

“È un’ostentazione esagerata del curvy, non è proprio bellissimo da vedere, secondo me. Da vedere in un video, in primo piano, non è bellissimo, non è sexy. Poi, comunque, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Sono forme che non piacciono. Però ammiro un sacco il fatto che loro si mettano in mostra in questo modo, che senza alcun problema sfilino. Questo potrebbe essere d’aiuto a tante persone”, ha dichiarato l’ex tronista.