Antonio Banderas colpito da infarto

È stato sorpreso da un infarto a 56 anni Antonio Banderas. Di recente, l’attore era stato avvistato in una clinica svizzera scatenando il panico tra i suoi fan e diverse congetture dei media sul suo stato di salute.

Poi, le parole dell’attore che hanno rassicurato tutti: “Ho avuto un infarto, ma ora sto bene. Ho avuto un attacco di cuore il 26 gennaio, ma non è stato una cosa grave e non ha avuto nessuna conseguenza” ha confessato Banderas ai media spagnoli, rivelando anche di essersi sottoposto ad un intervento per l’introduzione di tre stent nelle arterie.

“Non è stata una cosa drammatica come qualcuno ha scritto” ha minimizzato l’attore, regista e produttore.