Belen Rodriguez sbotta per difendere Andrea Iannone: “Amo il mio musone tenebroso”

Belen Rodriguez sbotta per difendere Andrea Iannone dalle critiche dei fans. Stanca di dover sempre giustificare le proprie scelte sentimentali, la showgirl argentina che accanto al pilota di motociclismo ha ritrovato la voglia d’amare dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl ha replicato a chi continua a non considerare Iannone l’uomo adatto a lei.

BELEN RODRIGUEZ DIFENDE ANDREA IANNONE

Innamorata di Andrea Iannone con cui vive una storia dalla scorsa estate, Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di continuare a restare in silenzio di fronte a chi critica il suo fidanzato. A scatenare le ultime reazioni negative dei fans è stata una foto con cui Belen si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore per il compagno. Sui propri profili social, la Rodriguez, accanto ad una foto di Iannone, ha scritto: “Mi mancherai, quel sorriso sempre e comunque”.

La foto è stata letteralmente presa d’assalto dai fans che hanno puntato il dito contro Belen, rea di aver voltato subito pagina dopo la fine del matrimonio. Stanza di tutto, la Rodriguez ha replicato agli haters sui social:

“A volte non riesco a non rispondere. Preferisco dire ciò che penso anche se dopo mi ritrovo dei titoloni che mi si ritorcono contro. Preferisco essere così, reale, odio la finta faccia saggia, io amo i sentimenti veri, altrimenti cosa facciamo qui? Una partita di poker? Tutte maschere. La cosa assurda della mente di queste persone è che non va mai bene niente. Ogni volta che ho iniziato una relazione non è mai stata accettata. Non sopporto che screditino le persone solo perché stanno con me. Mi ricordo gli inizi di ogni storia, un putiferio ogni volta, nessuno mai va bene, poi quando finisce la storia, allora diventano i migliori. Ma io mi chiedo, ma state bene? Mi rivolgo ovviamente a quelli che insultano a prescindere. Andrea è il mio musone e io lo amo così, tenebroso”.