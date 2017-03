Fabrizio Corona compie gli anni: la splendida dichiarazione d’amore di Silvia Provvedi

Silvia Provvedi non dimentica Fabrizio Corona. La gemella bruna de Le Donatella, nel giorno in cui l’ex re dei paparazzi, ancora in carcere, compie 43 anni, gli ha scritto una meravigliosa dedica sui social. Un modo per dimostrare, ancora una volta, quanto sia innamorata di lui.

FABRIZIO CORONA, LA DEDICA DI SILVIA PROVVEDI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

“A volte le persone mi chiedono di te, di descriverti ,di come sei..io vorrei farlo… dire loro mille cose, usare mille definizioni ma poi mi Fermo e non dico nulla…. non posso chiuderti in una definizione,

Per me sei l’amore.

Quell’amore che mi ha avvolto l’anima..❤

Buon compleanno Amore mio.

🌸Ti amo🌸”, scrive Silvia Provvedi su Instagram pubblicando una tenera foto in cui bacia Fabrizio Corona.

Nonostante la lontananza forzata, dunque, il sentimento che lega Silvia Provvedi a Fabrizio Corona cresce ogni giorno di più. Nonostante la giovane età e la situazione complicata che sta vivendo l’ex re dei paparazzi, la Provvedi ha deciso di restare al suo fianco. Per dimostrargli tutto l’appoggio, infatti, ha anche chiesto e ottenuto il foglio di convivenza che le riconosce gli stessi diritti di una moglie. Silvia, così, può recarsi in carcere a trovare Fabrizio e, per farlo stare tranquillo, si prende anche cura di suo figlio Carlos. Un amore vero quello che unisce Silvia Provvedi e Fabrizio Corona che, per il momento, continua ad essere vissuto a distanza.