Isola dei Famosi 2017, i naufraghi avevano un accordo: Raz Degan svela tutto

Raz Degan si avvia verso la vittoria dell’Isola dei Famosi 2017. In vista della finalissima che andrà in onda mercoledì 12 aprile, il pubblico non ha alcun dubbio su chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi anche se la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. I telespettatori, però, si sono completamente schierati dalla sua parte. Il motivo? Raz Degan si è scagliato sin dal primo giorno contro le strategie messe in atto dagli altri naufraghi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN SVELA L’ACCORDO DEI NAUFRAGHI

Nel corso dell’ultima settimana di permanenza sull’isola dei Famosi 2017, Raz Degan è riuscito a conquistare la fiducia di Malena, Nancy Coppola e Simone Susinna che si sono schierati in massa con l’israeliano abbandonando al loro destino Samantha De Grenet e Giulio Base. Quest’ultimo, tuttavia, ha accusato i compagni di essersi fatti comprare da Raz Degan che ha offerto loro del pesce di fronte alla fame che li stava torturando.

Raz Degan, però, di fronte a tale insinuazione, ha accusato Giulio Base e Samantha De Grenet di aver fatto dei complotti sin dall’inizio. Secondo quanto ha raccontato l’ex compagno di Paola Barale, i naufraghi avrebbero siglato un accordo sin dai giorni di permanenza in albergo. “Loro li hanno comprati tutti, prima della partenza. Loro li hanno comprati quando erano in albergo. Loro hanno fatto una partita e adesso cadono in quella partita reale che si chiama sopravvivenza“, ha dichiarato Degan.