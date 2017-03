Clio Zammatteo rivela un triste retroscena privato: “Ho avuto un aborto”

La makeup artist Clio Zammatteo è incinta. La star di Youtube, meglio nota come ClioMakeUp, è in attesa della sua prima bambina.

“Sono di 21 settimane, quindi sono già a metà percorso – ha rivelato la beauty vlogger nel suo ultimo video – io e Claudio (il marito, ndr) siamo contentissimi, a luglio ci sarà una piccolina che riempirà ancora di più le nostre giornate. Ormai per noi siete una famiglia e ci è sembrato giusto che anche voi lo sapeste in contemporanea con tutti gli altri”.

“Abbiamo infatti aspettato un po’ per dare questo annuncio perché volevamo essere sicuri” spiega poi Clio, rivelando un triste retroscena della sua vita privata. “In tutti questi anni mi avete chiesto spesso, nei commenti sotto ai video, perché non mi facessi una famiglia, ma è una domanda molto personale (…) A ottobre del 2015 ero rimasta incinta, ma due giorni prima di Natale, mentre mi trovato in Italia, ho avuto un aborto. È stata una cosa bruttissima…. da allora ci abbiamo riprovato per tantissimi mesi, è passato quasi un anno prima di riuscirci di nuovo”.

Clio conclude il video invitando le sue fan a non rivolgere mai ad amici e conoscenti domande personali relative ai figli, perché non si può mai davvero sapere cosa ci sia dietro alla scelta (che spesso una scelta non è) di una coppia di non avere bambini.