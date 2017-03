Elisabetta Canalis in dolce attesa? L’annuncio dell’ex velina

Elisabetta Canalis è in dolce attesa? L’ex velina di Striscia la Notizia, già mamma della piccola Skyler, potrebbe aspettare un altro figlio dal marito Brian Perry, ma sarà vero? A svelare tutta la verità è la stessa Elisabetta Canalis in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

ELISABETTA CANALIS SMENTISCE LA GRAVIDANZA

Sposata da tre anni con Brian Perry con il quale vive a Los Angeles, Elisabetta Canalis, circa un anno e mezzo fa, ha realizzato il sogno di diventare mamma. A riempire la vita dell’ex velina è arrivata la piccola Skyler, diventata il centro della vita della Canalis.

Mamma a tempo pieno, Elisabetta si sta godendo totalmente la sua bambina nonostante inizialmente avesse dei dubbi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, la Canalis ha confessato che, inizialmente, non voleva dividere il marito con nessuno. Quando, però, è arrivata Skyler, ha cambiato idea ed oggi nel vedere il marito riempire di baci la sua piccolina è il regalo più grande che la vita potesse farle.

Pur essendo felicissima di essere diventata mamma, però, almeno per il momento, Elisabetta Canalis non intende ripetere l’esperienza. Ai rumors sulla seconda gravidanza, infatti, risponde così: “Devo essere ingrassata senza accorgermene!”. Nessuna nuova cicogna in arrivo, dunque, per la bellissima Elisabetta.