Attimi di paura sull’Isola dei Famosi 2017. A spaventare tutti è stato Raz Degan che, nel corso delle sue perlustrazioni alla ricerca di cibo, è stato morso da un animale ad una mano. A rivelare quanto accaduto all’israeliano sono stati gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017.

ISOLA DEI FAMOSI, RAZ DEGAN MORSO DA UN ANIMALE

Raz Degan è stato morso ad una mano ricevendo le cure del caso. Dopo essere stato assistito dal dottore, Raz Degan si è recato a perlustrare nuovamente il territorio alla ricerca di cocchi e di qualcosa da mangiare nonostante la mano bendata.

L’atteggiamento di Raz Degan ha stupito gli altri naufraghi che pensavano si stesse riposando per gli antidolorifi. L’israeliano, però, non ha alcuna intenzione di oziare e vuole godersi l’Isola fino all’aultimo giorno. Alla finalissima del reality show di canale 5 che andrà in onda mercoledì 12 aprile manca davvero poco. Raz Degan, così, nonostante l’imprevisto, ha deciso di non fermarsi e di continuare a fare tutto quello che ha fatto finora. Diversamente dagli inizi, però, il rapporto con Simone Susinna, Nancy Coppola, Malena e anche con Giulio Base è cambiato anche a causa dell’assenza degli altri naufraghi anche se continua a non fidarsi di nessuno.