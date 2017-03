Lory Del Santo: “Ho fatto 4 volte la fecondazione assistita. Ora per avere un figlio…”

“Quest’anno compirò 59 anni e voglio diventare di nuovo mamma” ha dichiarato Lory Del Santo sulle pagine del settimanale Grazia.

“Ho già due figli grandi, Devin Sardi, 24 anni, e Loren Del Santo, 17, che amo moltissimo. Da anni, però, desidero con tutto il cuore una femminuccia. E nessuno mi può dire che sono troppo vecchia per averla – ha aggiunto l’attrice, fidanzata con il 25enne Marco Cucolo – Ci avevo già provato qualche anno fa, rientrata dall’Isola dei famosi. Ho provato quattro volte a fare la fecondazione assistita. Avevo un compagno che era ben felice di aiutarmi, ma purtroppo non è andata bene. In seguito, avrei voluto poter adottare una bambina anche da single, come hanno fatto dive come Sharon Stone e Madonna, ma in Italia non si può”.

“Ora ho un compagno che amo, Marco Cucolo, più giovane di me, e voglio riprovare a essere madre – continua l’attrice e regista – Siamo già stati in una clinica a Barcellona, ho fatto tutti gli esami e mi hanno detto che potrei avere ancora ovuli miei, segno che sono ancora giovane dentro. Ma se anche non ne avessi più, potrei ricorrere a una ovodonazione“.

Ovviamente dopo aver annunciato di volere un figlio a quasi 60 anni, la Del Santo è stata sommersa dalle critiche: “Mi giudicano male per questo mio desiderio di maternità. La cosa più carina che hanno scritto su di me e Marco è che tra i due, almeno il padre ha 25 anni e, se io sarò troppo vecchia per occuparmi di mia figlia, ci sarebbe sempre lui. Ma che cosa significa?“.

Per lei quel “troppo vecchia” non è ancora arrivato, e forse non arriverà mai: “Una volta pensavo che sarei invecchiata a 40 anni, poi mi sono detta, no sarà a 50. Poi sono arrivata a 50 e ho spostato il limite a 60. Adesso, però, che ci sono quasi arrivata, penso che allora sarà dopo i 70“.