Luca Onestini non sceglie: Giulia Latini si consola così!

E’ successo di tutto nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver annullato la registrazione di martedì, Maria De Filippi è tornata in studio per condurre una nuova puntata del trono classico in cui Luca Onestini è stato un protagonista assoluto.

LUCA ONESTINI NON SCEGLIE

Contrariamente a quanto pensavano i fans, Luca Onestini non è ancora pronto a scegliere la donna della sua vita. Soleil Sorgè e Giulia Latini, infatti, non hanno ancora convinto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, assalito dai dubbi, ha deciso di fare chiarezza nella sua testa e nel suo cuore chiedendo alla redazione nuove corteggiatrici.

Alla sua corte sono così arrivate Cecilia e Valentina. La prima è l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani che ha colpito a tal punto Luca da essere stata chiamata proprio da lui. I due hanno trascorso un bel momento insieme di fronte al quale Giulia Latini, considerata la probabile scelta di Luca, non ha nascosto la propria delusione.

La Latini sente di essere sempre più distante dal tronista al punto che ha deciso di consolarsi con un altro lui. Su Instagram, infatti, ha pubblicato la foto del suo grande amore, l’unico che non la tradirà mai e che la amerà per sempre ovvero il suo cagnolino. I fans, nel frattempo, invitano Giulia a non fidarsi e a lasciare la trasmissione.