Prosecco Polish: è arrivato lo smalto commestibile che sa di spumante

“Combina l’amore per la manicure e per il prosecco, questo smalto è fatto con del vero prosecco, riproduce il suo odore e il suo sapore, proprio come se fosse quello reale” recita la pubblicità di Prosecco Polish, il nuovo smalto in offerta sulla versione inglese di Groupon.

Si tratta di uno smalto dorato e ricoperto di brillantini che, se leccato, rilascia un gradevole sapore e odore di spumante. Ovviamente lo smalto è commestibile e non è quindi dannoso per la salute (anche se contiene alcol, gomma lacca e glicol propileni, quindi non è consigliabile farsi più di un “cicchetto”), apporta zero calorie e pare che sappia davvero di Prosecco.

L’ideale come regalo per la Festa della Mamma, secondo lo spot.